Milliontjuveri av laks på Gardermoen

Den fullasta tilhengaren med laks frå Nordland forsvann frå Marine Harvests anlegg på Gardermoen laurdag kveld, ifølgje Romerikes Blad. Fisken skulle fraktast vidare søndag morgon, men då lossarane kom på jobb var hengaren borte.

– Tjuvane har vore proffe. Eg har GPS-sporing på hengaren, men den er kopla frå. Siste registrering her hos oss er klokka. 23.54 laurdag kveld. Då hadde den stått parkert på terminalen sidan klokka 16.00, seier Per Johansen, som gjennom selskapet Per Johansen Transport eig tilhengaren.

Politiet vart varsla om tjuveriet klokka 10 søndag morgon.

– Det er på det reine at hengaren er blitt tatt natt til søndag. Vi er interessert i tips frå publikum i saka, seier operasjonsleiar Trond Lorentzen i Aust politidistrikt.

