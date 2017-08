Undersøking: Barnevernstilsette mest utsette for truslar

Undersøkinga er gjennomført blant medlemmene i Fellesorganisasjonen (FO), som er fagforeininga og profesjonsforbundet for om lag 28.000 barnevernspedagogar, sosionomar, vernepleiarar og velferdsvitarar.

– Dette er ei alvorleg belastning på arbeidsmiljøet. I tillegg til det krevjande arbeidet dette er i seg sjølv, så skal dei også ha dette som ei belastning, seier FO-leiar Mimmi Kvisvik til Dagbladet.

Nesten kvar fjerde (23 prosent) som arbeider i kommunalt barnevern, seier at dei det siste året har blitt utsette for ein eller annan form for netthets. Sjikane, trakassering, truslar og krenking av privatlivets fred er det som skjer oftast.

I tillegg kjem det fram at 65 prosent av tilsette i kommunalt barnevern kjenner til at kollegaer eller leiarar har blitt hetsa på nett. Vidare oppgir nesten kvar femte tilsette at dei har vurdert å slutte på grunn av dette.

– Den ytste konsekvensen blir at vi misser grunnlaget for å rekruttere og behalde medarbeidarar. Dette er eit yrke der vi er hundre prosent avhengige av å ha trygge og erfarne tilsette, seier Kvisvik.

Av alle som er utsette for netthets, seier berre 17,5 prosent at forholdet er politimeldt.

– Grunnen kan vere at vi har eit klima som seier at dette her må du berre tole, og at det er ein del av arbeidet. Nokre prøver kanskje innleiingsvis å bagatellisere det, heilt til det er ein så stor psykisk og sosial belastning at dei ikkje orkar meir, trur Mimmi Kvisvik.

