Avisene kårar Støre til debattvinnar

Støre er den einaste som får terningkast seks av VGs panel. Offensiv og sjølvsikker med tydelege angrep på regjeringa, er vurderinga frå kommentatorane i avisa.

Panelet meiner at statsminister Erna Solberg (H) leverte godt, men at ho til tider vart for ordrik. Terningkast fem er konklusjonen, og delt andreplass med SV-leiar Audun Lysbakken som avisa meiner var tydelegast på venstresida.

Dagbladet slår fast at «Jonas har funne forma» og lønnar Ap-leiaren med ein femmar på terningen. Han verka upåverka av dårlege målingar og stod fram som overraskande frekk og sjølvsikker, skriv avisa.

Solberg var ifølgje avisa roleg, trygg og overtydande, men må nøye seg med ein firar. Også Dagbladet meiner at Lysbakken gjorde det skarpt og var «ei klar stemme til venstre for Ap-sentrum». Det held til fem på terningen frå avispanelet.

Aftenposten held ein knapp på Lysbakken som vinnar av ein til tider kaotisk debatt. Han får fem stjerner (av fem moglege) – blant anna for å klare å pense debatten inn på Forskjells-Noreg, utan at Solberg eller Jensen klarte å handtere det. Men også Støre fekk vist fram mykje, og verka «langt tydelegare enn han var for to år sidan». Støre kan ikkje lenger skuldast for tåkeprat, skriv avisa.

Solberg vart ifølgje Aftenposten litt usynleg og irritert av avbrytingane til Støre. «På sitt beste når ho snakkar om utanforskap», meiner avisa og konkluderer med tre av fem stjerner.

Nettavisen meiner at Støre vart den suverene vinnaren, mens Solberg og Jensen verka famlande.

KrF-leiar Knut Arild Hareide blir omtalt som oppsiktsvekkjande svak av Nettavisen, og Hareide må også nøye seg med toar frå VG, som meiner han var heilt usynleg den første timen.

