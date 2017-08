Bhatti fengsla i fire nye veker – anke forkasta

Den kjente norske islamisten er sikta for ulovleg omgang med våpen. Bhatti vart arrestert onsdag 16. mai og har sidan sete i varetekt. Bhatti måtte dermed feire førtiårsdagen i varetekt med både brev- og besøksforbod. No er han fengsla fram til 7. september.

Ifølgje VG er Bhatti sikta for omgang med fire våpen. Dokumenta i saka er klausulerte, og i rettsavgjerda frå lagmannsretten kjem det ikkje fram noko vesentleg nytt om grunnlaget for saka.

Bhatti anka rettsavgjerda frå tingretten fredag på staden. Han har før sagt at han meiner at arrestasjonen i mai var politisk grunna, og han har òg avvist at han har noko som helst med saka å gjere.

Borgarting lagmannsrett er einig med politiet i at det er fare for tap av bevis, og dommaren peikar i rettsavgjerda på at det i denne vurderinga veg tungt at Bhatti til no har nekta å forklare seg. I tillegg står det igjen både vitneavhøyr og tekniske undersøkingar.

– Lagmannsretten finn at det er ein konkret og nærliggjande fare for at Bhatti vil ta kontakt med involverte personar og øydeleggje bevis, og at det er svært sannsynleg at han vil nytte denne moglegheita om han no blir sett fri, skriv dommaren.

