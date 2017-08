Etterlengta brystkreftmedisin fekk omsider ja

For åttande gong reduserte legemiddelfirmaet Roche prisen på den livsforlengjande medisinen i håp om at styresmaktene ville kjøpe den inn. Avgjerdsforum for nye metodar opplyste tysdag at dei har sagt ja til at legemiddelet kan innførast til behandling her i landet.

Kor mykje staten må betale for legemiddelet, er ikkje kjent.

– Eg er svært glad for at vi no endeleg kan tilby dette legemiddelet i våre offentlege sjukehus, til beste for pasientane, seier leiaren i forumet, Lars Vorland.

Legemiddelet kan brukast etter at pasienten har prøvd anna behandling først. Det kan bli tilbydd pasientar med ein viss type brystkreft (HER 2-positiv) som ikkje kan opererast eller har spreidd seg. Rundt hundre kvinner per år vil vere aktuelle for behandlinga.

Det har i lang tid vore mykje omtale i media om prosessen rundt legemiddelet. Ei rad andre europeiske land har lenge tilbode legemiddelet i behandling, for eksempel Sverige, Danmark og England.

Pasientar med denne typen brystkreft kan ikkje bli friske, men Kadcyla, som inneheld verkestoffet trastuzumab emtansine, har vist effekt og kan bidra til å forlenge livet. I gjennomsnitt reknar ein med at pasienten får eit halvt år ekstra levetid.

Det er fjerde gong Beslutningsforum vurderte legemiddelet. Tidlegare har Kadcyla fått nei fordi ein meinte at prisen var for høg målt opp mot effekten.

