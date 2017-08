Færre med adresse Oslo i samemanntalet

– Mange har høyrt at Oslo er den største samekommunen i landet. Dette kan vere rett, men i samemanntalet er det berre 848 med adresse i Oslo, mot 1.400 i Karasjok og 1.580 i Kautokeino, seier valmedarbeidar Kjell Olav Guttorm ved Sametinget til Klassekampen.

Det siste året har innmeldinga i samemanntalet vore rekordhøg.

16.958 personar over 18 år er no innmeldt i samemanntalet og har stemmerett ved valet i år. Det siste året har talet auka med 1.500, noko Guttorm meiner er ein rekordauke.

Han påpeiker at ingen med sikkerheit kan seie kor mange samar det er her til lands. Talet varierer frå 30.000 til over 60.000.

