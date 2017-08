Finansministeren besøkte pengebinge i Nordsjøen

– Dette er ein installasjon som har vore i drift lenge, og som har produsert enorme inntekter for det norske samfunnet gjennom mange år. Ambisjonen er å halde det gåande fram mot 2050, seier Jensen til NTB.

Valhall-feltet vart funne i 1975, og utbygginga vart vedtatt to år seinare. Feltet vart opna for produksjon i 1982. Olja på feltet blir eksportert via Ekofisk til Teesside i Storbritannia, mens gassen går via Norpipe-systemet til Emden i Tyskland.

Siv Jensen seier ho meiner det er viktig å bruke tid i Nordsjøen i valkampen.

– Dette er ei viktig næring for Noreg, som har vore gjennom store utfordringar dei siste åra. Det er viktig å synleggjere at dette er ei viktig næring også i framtida, ei næring som kjem til å sysselsetje mange menneske, og ein næring som kjem til å gi store verdiar og bidra til mykje velferd i det norske samfunnet i åra som kjem, seier finansministeren og åtvarar:

– Det krev eit politisk fleirtal som framleis vil satse på føreseielege rammevilkår, og det kan det spøkje for no, seier Frp-leiaren.

Sidan starten i 1982 er det produsert éin milliard fat oljeekvivalentar på feltet, ifølgje operatøren Aker BP. Målet er å produsere ytterlegare 500 millionar fat på feltet.

