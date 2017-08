Forskar: – Karakterpynting er sløsing for samfunnet

– Den uavgrensa moglegheita til å forbetre vitnemålet er sløsing for samfunnet, fordi elevane tar opp fag dei har og skulle ha lært seg på desse tre åra. Og føremålet er ikkje å lære, men å få marginalt betre karakterar, seier Gøril Bjerkan, siviløkonom, jurist og stipendiat ved Universitetet i Oslo, til Dagens Næringsliv.

Ved inntak til høgare utdanning er det to kvotar – førstegongsvitnemål for dei som ikkje har endra karakterane og ordinær kvote for dei som har endra på vitnemålet etter at dei gjekk ut av vidaregåande skule. På elitestadium som jus er det eit stort spenn mellom 54,2 studiepoeng som krav i Oslo med førstegongsvitnemål, og heile 61,3 i ordinær kvote.

– For å nå så høge krav er løysinga for mange å bruke store pengar på å ta opp vidaregåande fag og forbetre karakterane over fleire år. Det er venta at rundt 1.700 elevar skal begynne på Bjørknes privatskole til hausten, opplyser direktør Sveinung Lunde.

Hos den største tilbydaren av privatistkurs, Sonans, går det no 8.500 studentar.

I ein kronikk i avisa tysdag skriv Bjerkan om det ho kallar «kappløpet mot toppen» – om effekten av at dei som har tid og råd kan gå mange ekstrarundar for å komme inn på statusstudium.

– Det er eit system som oppfordrar til sløseri og gir rom for sløseri, meiner ho.

