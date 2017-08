Mohn blir største eigar i riggkjempa Transocean

Ifølgje ei børsmelding tysdag morgon er det inngått ein avtale om at Transocean skal kjøpe 100 prosent av aksjane i Songa Offshore. Prisen per aksje er 47,50 kroner, noko som er 37 prosent over den gjennomsnittlege sluttkursen på børsen dei fem førre dagane.

Fusjonen skjer ifølgje E24 gjennom at Transocean betalar Songa Offshore-aksjonærane i ein kombinasjon av aksjar, konvertible obligasjonar og noko kontantar. Dette inneber at Fredrik Wilhelm Mohn gjennom sitt heileigde selskap Perestroika får stor innverknad i det nye selskapet.

– Perestroika, Songa Offshores største aksjonær, vil gjennom tilbodet bli Transoceans største aksjonær med ei behaldning av aksjar og rettar til aksjar som svarar til om lag 12 prosent av den samla eigenkapitalen i selskapet, heiter det i børsmeldinga.

Ifølgje Dagens Næringsliv får det samanslåtte selskapet ein flåte på 51 riggar.

