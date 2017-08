Raudt over sperregrensa på ny måling

SV er under sperregrensa med ei oppslutning på 3,6 prosent (-0,1 prosentpoeng) på målinga, som er utført av Kantar TNS. Dersom valresultatet blir som i målinga, vil partiet berre få éin representant inn på Stortinget.

Også KrF hamnar under sperregrensa og får ei oppslutning på 3,9 prosent, ein tilbakegang på 0,6 prosentpoeng frå førre måling.

På dei siste TV 2-målingane har Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet saman hatt fleirtal, men dette fleirtalet ryk, ifølgje den ferske målinga. Arbeidarpartiet og Senterpartiet går begge tilbake med 1,9 prosentpoeng frå førre måling og får ei oppslutning på høvesvis 30,3 prosent og 12,6 prosent.

For å danne regjering kan Ap dermed bli nøydd til å samarbeide med Raudt, noko Ap-leiar Jonas Gahr Støre fleire gonger har avvist i valkampen. Partiet gjer eit byks på 2,1 prosentpoeng frå førre måling og hamnar for første gong over sperregrensa på TV 2s målingar med ei oppslutning på 4,7 prosentpoeng. Raudt vil få 9 mandat inn på Stortinget dersom valresultatet blir tilsvarande målinga, og Raudt, Sp og Arbeidarpartiet får saman fleirtal på Stortinget. Sidan både KrF og SV hamnar under sperregrensa på målinga, har dei raudgrøne ikkje nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF.

På borgarleg side går Høgre tilbake med 0,8 prosentpoeng og får ei oppslutning på 21,5 prosent, mens Frp held seg uendra frå førre måling med 13,7 prosent. Venstre held seg over sperregrensa på 4,4 prosent, ein oppgang på 1,6 prosentpoeng. MDG får ei oppslutning på 3,1 prosent, ein framgang på 1 prosentpoeng frå førre måling.

Andre parti får til saman 3,3 prosent (+1,2). Målinga vart utført i perioden 7.–11. august.

