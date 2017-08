Tindberg med leiken bibelforteljing for barn

Skodespelaren fortalde entusiastisk om boka da Kagge og J. M. Stenersens forlag presenterte haustlista si tysdag. Tindberg bruker kunnskapen, fantasien og humoren sin til å gjere forteljingane levande og tar utgangspunkt i korleis han fortalde historiene til dei to sønene sine da dei var små.

– Dette er eit familieprosjekt. Den eldste sonen min, Magnus, har illustrert boka, mens den yngste, Peter, har laga melodi til songane i boka, seier Tindberg.

I boka undrar Tindberg seg over spørsmål som: Korleis er det å sitje i magen på ein kval på tredje dagen? Kva skjedde da Adam og Eva gav dyra namn – stod dei i kø? Og korleis har eigentleg slangen det?

Boka – som har fått tittelen «Bibelforteljingar for barn» – har 17 nye songar og to små skodespel – eit julespel og eitt om tårnet i Babel. Boka kjem òg ut i ei eiga nynorskutgåve.

Morskjærleik

På haustlista til forlaget står òg ei ny bok frå Tordis Ørjasæter. For 40 år sidan fekk ho mykje merksemd da ho gav ut «Boka om Dag Tore», om sin psykisk utviklingshemja son. I «Kjærlighet har sitt eget språk. En mors fortelling» skriv ho igjen om sonen, som nesten ikkje har språk.

– Kjærleiken må finne nye vegar når orda ikkje strekkjer til. Boka er eit forsøk på å formidle noko om den som manglar språk. Eg lèt Dag Tore fortelje gjennom sine få ord, sa Ørjasæter da ho presenterte boka.

Italiensk suksessroman

Forlagssjef Anne Gaathaug seier at Kagge har styrkt den skjønnlitterære satsinga si, mellom anna ved å tilsetje ein egen redaktør for omsett skjønnlitteratur. På presentasjonen tysdag var da òg italienaren Paolo Cognetti, som har gjort braksuksess i heimlandet med ei bok om vennskap mellom to menn og om lengsel etter fjellet og naturen. «De åtte fjellene» er tittelen på boka, som har selt over 100.000 eksemplar i heimlandet og er selt til 33 land.

Av norsk skjønnlitteratur er Kagge allereie ute med det som har vore snakkisen dei siste dagane – «Fri vilje» av Helga Hjorth, som er eit motsvar til boka «Arv og miljø» av systera Vigdis Hjorth. Det første opplaget på 6.000 eksemplar av «Fri vilje» vart rive vekk på to dagar.

– 2016 vart det store verkelegheitsdebatt-året. Mange trudde at debatten hadde lagt seg, men vi fekk ei ny omdreiing da vi i førre veke lanserte romanen «Fri vilje» av Helga Hjorth, sa Gaathaug før ho gjekk vidare til å presentere resten av haustlista. Helga Hjorth sjølv var ikkje til stades på pressekonferansen.

