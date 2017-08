Venstre lover å kvalifisere lærarar innan fire år

Det vart bråk da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i 2015 trumfa gjennom kravet om at alle lærarar som skal undervise i norsk, matematikk og engelsk, må ha fagleg fordjuping for å få lov til å undervise. Kommunane fekk likevel ti år på seg til å oppfylle kravet.

Venstre går i valløfta sine eitt skritt lenger og lover å korte ned dispensasjonsperioden til nesten det halve.

– Det er eit krevjande løfte, men vi er villig til å bruke pengar på dette, fordi vi veit at kvalifiserte lærarar er det viktigaste verkemiddelet vi har i klasserommet og det viktigaste for å jamne ut forskjellane mellom elevar med ulik familiebakgrunn, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til NTB.

I dag manglar 30.000 lærarar fordjuping i faga dei underviser i, ifølgje tal frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Det gjeld rundt 13.500 lærarar i faga norsk, matte og engelsk, slik opplæringslova no krev. Desse må bytast ut eller kvalifiserast innan fire år, meiner Venstre.

– Overkommeleg

Ho seier dispensasjonstida på ti år, som Stortinget vedtok i 2015, var «så langt ein kom med dagens fleirtal».

– Eg håper vi kan få eit fleirtal som er villig til å bruke dei verkemidla som må til for at enda fleire lærarar kan vidareutdanne seg, seier Grande.

Partiet har ikkje talfesta kor mykje pengar det kjem til å koste å kutte fristen med fire år.

Den lange dispensasjonsordninga har tidlegare vorte forklart med at det må ta tid å kvalifisere alle lærarane som i dag underviser utan fagleg fordjuping. Dei nye krava inneber at ein lærer må ha minst 30 studiepoeng i faget for å få undervise i norsk/samisk, matte eller engelsk på barneskolen, og minst 60 studiepoeng i faga for å få undervise på ungdomsskulen.

Grande meiner målet er overkommeleg på berre fire år dersom det blir lagt nok pengar på bordet og skulane set seg ned og lagar ein plan for korleis dei skal få kvalifisert lærarane sine.

Éin time meir elevtid

Det forserte kvalifiseringskravet er eitt av fleire val-lovnader om skule som Venstre-leiaren la fram under Arendalsveka tysdag.

Minst éin time mindre byråkrati og éin time meir «elevtid» per veke, auka lønn til lærarar som tar etterutdanning og tilbod om etterutdanning i fleire fag enn basisfaga, og særleg i samfunnsfag og IKT, er blant skuleløfta til Venstre.

– Vi meiner det er viktig å ha faglærarar i absolutt alle fag, og ikkje berre i norsk, matte og engelsk. Samfunnsfag og IKT er to av faga der vi har sakka veldig akterut. Her er det eit stort potensial for utvikle undervisninga framover, seier Grande.

Større fridom i val av undervisningsform, mindre omfattande læreplanar og ein mjukare start for nyutdanna lærarar, er òg blant lovnadene i skulepakken til partiet.

