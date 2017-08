Brende: Trump må velje side

– Ved å ikkje velje side, tar ein også eit val. Trump MÅ ta oppgjeret med rasistiske krefter. Tanken om eit kvitt overherredømme er fråstøytande, skriv Brende på Twitter.

Bakgrunnen er responsen frå den amerikanske presidenten på valden under ei samling med tittelen «Unite the Right» i Charlottesville laurdag, der nynazistar, rasistar og høgreekstreme, og folk som protesterte mot desse, samla seg i byen.

Like etter at ei 32 år gammal kvinne vart påkøyrd og drepen av ein person med nazi-sympatiar laurdag, klandra Trump «mange sider» for valden.

Det kvite hus rykte dagen etter ut og understreka at Trump fordømmer all vald, også frå høgreekstreme, men tysdag gjentok presidenten at det finst fine menneske blant dei som hadde samla seg for å demonstrere mot fjerninga av statuen av tidlegare sørstatsgeneral Robert E. Lee.

– Tru meg, ikkje alle menneska som var der var nynazistar. Det var nokre fine menneske der, sa USAs president.

