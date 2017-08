Kiwi billigast – men ny matbørs får kritikk

Nettenesta Sjekk daglegvarer samanliknar prisen på ein stor varekurv som inneheld eit utval av dei mest selde daglegvarene i landet. Ifølgje oversikta er det i dei fem største byane i landet billigast å handle hos Kiwi Magasin Blå i Stavanger, der handlekurven kostar 5.397 kroner.

Også i Tromsø, Oslo, Bergen og Trondheim er ulike Kiwi-butikkar blant dei billigaste. I hovudstaden tar faktisk matvarekjeda alle dei 15 øvste plassane.

Den billigaste i Oslo er Kiwi på Schous plass på Grünerløkka, der totalprisen for handlekurven blir oppgitt å vere 5.421 kroner. Det er 1.424 kroner mindre enn den dyraste matbutikken i utvalet, Matkroken i kjøpesenteret Steen og Strøm.

Fornøgd

– Vi i Kiwi jobbar kvar dag for å vere billigast og tar dette som ein hyggeleg stadfesting på at arbeidet vårt fungerer, seier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til NTB.

Ho meiner fordelen med denne prisundersøkinga er at det blir operert med snittprisar i alle butikkane framfor eit augneblinksbilete i éin butikk, noko som gjer undersøkinga vanskelegare å manipulere, sjølv om ho helst hadde sett at prisane var i sanntid.

Kritikk

Onsdag var det Extra og ikkje Rema 1000 som følgde Kiwi på prisoversikta for dei fem største byane.

– Vi kjenner oss i det heile ikkje igjen i dei tala Forbrukarrådet presenterer, seier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema til Aftenposten.

– Med appen Æ får du dei lågaste prisane hos Rema. Men no har Forbrukarrådet valt å sjå bort frå fordelsprogramma, legg ho til.

Også frå Coop, Norgesgruppen og NHO Handel kjem det kritikk.

– Skeivt utval

Utvalet og opplegget blir så skeivt at det er betre å droppe heile opplegget, meiner administrerande direktør Bjørn Næss i NHO Handel.

– Vi kan ikkje satse på ein handlekurv med 150 landsdekkande merkevarer når 40 prosent av omsetninga i butikkane fell utanfor, seier han.

Næss er kritisk til at forbrukaren sjølv ikkje kan velje varene i handlekurven, at prisane ikkje er i sanntid, og at fordelskort og rabattsystem ikkje blir tatt omsyn til.

– I tillegg er store delar av sortimentet ikkje med fordi det ikkje er landsdekkande distribusjon av den same vara i alle butikkar. Dette gjeld frukt og grønt, ferskvarer og kjøtt, fisk og sjømat og dessutan lokalproduserte matvarer og eigne merkevarer. Desse varegruppene utgjer til saman nærmare 40 prosent av omsetninga i butikkane, poengterer han.

95 prosent

Det er Forbrukarrådet som har laga tenesta på oppdrag frå regjeringa. Tenesta omfattar alle dei store matkjedene og 95 prosent av den norske daglegvaremarknaden.

– Det blir årleg omsett daglegvarer for over 150 milliardar kroner i Noreg, og det blir henta ut milliardoverskot. Ved å gi meir kunnskap ønskjer vi å auke både forbrukarmakta og konkurransen, seier direktør Randi Flesland i Forbrukarrådet.

Ho seier til NTB at snittprisane tar omsyn til jamlege prisendringar som òg omfattar kampanjeprisar. At det ikkje blir oppgitt pris i sanntid, har å gjere med innvendingar frå Konkurransetilsynet, som meiner prisane kan haldast på eit kunstig høgt nivå dersom alle kjedene får tilgang til prisane i sanntid.

App

Forbrukarrådet lanserte onsdag òg ein egen app – «Peiling» – som viser innhald, allergen og merkeordningar for norske daglegvarer.

Appen gjer det mogleg å søkje opp eller skanne strekkoden på ein vare og få beskjed om kva han inneheld. Forbrukaren kan sjølv krysse av for kva næringsstoff som skal visast øvst i innhaldsdeklarasjonen.

Appen er gratis og reklamefri.

(©NPK)