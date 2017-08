Rogaland KrF vil heller snakke om Israel enn klima

– Vi respekterer synet til partiet, men meiner oljeindustrien ikkje er ein solnedgangsindustri. Det har vore for mykje negativ omtale av industrien, og Rogaland KrF har nok eit meir positivt syn på næringa enn andre delar av landet, seier stortingsrepresentant Geir Toskedal frå Rogaland til Dagen.

KrF sentralt har utarbeidd ein brosjyre med 10 grunnar til å stemme KrF. Grunn nummer ni er «ein offensiv klimapolitikk». KrF i Rogaland har bytt ut klimapolitikken med «Israel og Midtausten».

– Vi har eigentleg ikkje bytt ut klima, for det er også viktig. Men Israel er viktig for våre veljarar, derfor har vi valt å ta det med, seier første nestleiar i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, til avisa.

Rogaland er det fylket der KrF ved stortingsvalet i 2013 henta desidert flest stemmer. Til saman utgjorde stemmene frå dette vestlandsfylket over 16 prosent av oppslutninga for partiet på landsbasis. Rogaland er også det einaste fylket der KrF har to representantar.

