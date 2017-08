EU godkjenner Hydros Sapa-overtaking

– Kommisjonen har konkludert med at det foreslåtte oppkjøpet ikkje vil medføre nokon konkurransebekymringar, all den tid Norsk Hydro allereie hadde delvis kontroll over Sapa allereie før transaksjonen, heiter det i ei pressemelding frå EUs konkurransemyndigheiter.

Transaksjonen betyr at Hydro får fullt eigarskap i den globale leiaren av ekstruderte aluminiumsløysingar, noko som gjer Hydro til eit leiande selskap i den globale aluminiumsindustrien.

Staten eig 34,26 prosent av Hydro, og statsminister Erna Solberg (H) gratulerte Hydro med oppkjøpet då det vart kjent.

(©NPK)