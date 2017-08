Miljødirektoratet opnar for lisensfelling av to bjørnar

Det betyr at det totalt blir opna for å felle inntil fire bjørnar på lisens i 2017, dersom ein legg til ein kvote på to bjørnar sett av rovviltnemnda i Oppland, der det ikkje er mål om bestand av brunbjørn.

Miljødirektoratet har avgrensa fellingsområda til Region 5 og 6, som høvesvis gjeld delar av fylka Hedmark og Nord-Trøndelag. Lisensfellingsperioden startar måndag 21. august.

Per dags dato ligg det føre tre aktive vedtak om skadefelling av bjørn i Noreg; eitt i Grong/Høylandet, eitt i Snåsa i Nord-Trøndelag og eitt på Hedmarksvidda i Hedmark. Så langt i sommar er tre bjørnar felte etter at fylkesmennene har vedtatt skadefelling. I heile fjor vart det felt åtte bjørnar i Noreg, kvoten var ni.

Kvoten er dermed betydeleg lågare enn i 2016, noko Miljødirektoratet grunngjev med at bjørnebestanden i Noreg er under både nasjonale og regionale bestandsmål, og at det har vore færre påviste skadar frå bjørn.

– Vi har ikkje klart å stoppe den negative utviklinga i bjørnebestanden. Derfor ser vi oss nøydde til å avgrense kvotane og avgrense fellinga til område der bjørn har gjort skade den siste tida, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

