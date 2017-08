Høgre misser støtte blant ingeniørane

32,3 prosent av medlemmene i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) seier dei vil stemme på Høgre i det kommande stortingsvalet, viser ei undersøking omtalt i Teknisk Ukeblad. Organisasjonen spurde sine eigne medlemmer i juni, og 1.113 svarte på spørsmålet om partival.

Samanlikna med Poll of polls' snittmålingar for juni, der Høgre låg an til å få 23,1 prosent av stemmene, ligg Høgre-støtta altså om lag ni prosentpoeng høgare blant ingeniørar enn i resten av befolkninga.

NITO gjennomførte ei liknande undersøking i forkant av stortingsvalet i 2013. Då svarte heile 43 prosent av respondentane at dei ville stemme Høgre.

– Det er berre å seie ordet petroleumsingeniør og sjå på utfordringar med auka arbeidsløyse blant ingeniørar. Det kan ha svekt oppslutninga om dei som sit i regjering, seier NITO-president Trond Markussen.

Høgres parlamentariske leiar Trond Helleland seier han likevel tar målinga som ei tillitserklæring.

– Det har vore ein tøff periode for ingeniørane, med halvering av oljeprisen og auke i arbeidsløysa. Samtidig trur eg at mange ingeniørar ser at Høgre står i spissen for ei modernisering av Noreg, seier han.

28,4 prosent av dei spurde ingeniørane seier dei vil stemme Ap, mens heile 12,7 prosent seier dei vil stemme Sp. Førstnemnde tal er lågare enn før førre stortingsval, mens Sp-oppslutninga er meir enn dobla. 8 prosent seier dei vil stemme Frp, 2,8 prosent støttar SV, 3,5 prosent vel MDG, KrF får 2,7 prosent, mens Venstre får 3,6.

