Over 3.600 hijabklager til NRK på usendt program 

– Det kan jo ikkje handle om innhaldet, det er det ingen som har sett enno, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK.

Han seier tonen i fleire av klagene er hatefulle og fordomsfulle.

Måndag passerte «Faten tar valget» klagerekorden frå 2015, som kom i kjølvatnet av at Fredrik Skavlan intervjua leiar for Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson på fredagskvelden.

Mange av klagene reagerer på at NRK har ein programleiar med hijab, når programleiar Liv Kristin Sælmann i 2013 ikkje fekk bere korssmykke rundt halsen i nyheitssendingar på NRK.

Kringkastingssjefen meiner det ikkje er samanliknbart.

– NRK har ein regel om at programleiarar som leiar nyheits- og aktualitetsprogram, skal ha nøytral framtoning. Ein skal ikkje ha kors, hijab, eller for den saks skuld grøn hue på seg. Dette er noko heilt anna, her skal vi fortelje historia om ei ung, norsk, muslimsk jente som skal gjere seg opp ei meining for å delta i stortingsvalet, seier Eriksen.

