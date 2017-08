Pensjonistar kan tape fleire hundre tusen med Ap-modell

Det viser ferske berekningar frå Arbeids- og sosialdepartementet.

Kort samanfatta risikerer pensjonistar å tape pengar om reallønsveksten blir høgare enn 1,5 prosent, ein vekst som i dag vil gi om lag same utslag for pensjonistane med forslaget frå Ap og systemet i dag.

Kor mykje pensjonistane eventuelt vil tape, kjem an på kor mykje høgare reallønnsveksten blir.

– Bekymringa mi er at om vi no får brukbar utvikling i økonomien framover, vil pensjonistane stå igjen på perrongen når dette skal fordelast, seier finanspolitisk talsmann i Høgre, Svein Flåtten, til NTB om Ap-forslaget.

Over ein halv million

Tala viser blant anna desse utslaga:

* Ved reallønnsvekst på 2,5 prosent i året vil ein pensjonist som er så heldig å fylle 100 år, tape 518.000 kroner med modellen til Ap. 100-åringen vil tape 126.000 kroner totalt om lønnsveksten blir 1,75 prosent.

* Ein pensjonist som blir 90 år, vil tape 272.000 kroner om lønnsveksten blir 2,5 prosent og 65.000 ved lønnsvekst på 1,75 prosent.

* Ved lønnsvekst på 2,5 prosent vil ein pensjonist som fell frå ved 75 års alder, ha tapt 39.000 kroner. Om lønnsveksten er 1,75 prosent, vil tapet vere 9.000 kroner.

Grunnlaget i utrekninga er ein alderspensjonist født i 1963 som går av ved fylte 67 år, har ein gjennomsnittleg årslønn på 528.500 kroner og 40 års opptening.

– Har tapt kjøpekraft

Hensikta med forslaget frå Ap er at pensjonistar ikkje skal tape kjøpekraft i år med svak reallønnsvekst, slik dei no har gjort tre år på rad.

Finanspolitisk talskvinne i Ap Marianne Marthinsen viser til at 161.000 pensjonistar har fått redusert pensjonen sin kvart år sidan 2014. Ifølgje eigne utrekningar frå regjeringa ville ein pensjonist med 300.000 i inntekt fått om lag 7.500 kroner meir i perioden med det foreslåtte opplegget frå Ap, forklarer ho.

– Målet med å erstatte den ordninga som finst i dag med ei årleg regulering med snitt av forventa lønns- og prisvekst er å unngå at pensjonistane går i minus i år kor lønnstakarane går svakt i pluss, seier Marthinsen til NTB.

Ho skildrar den tapte kjøpekrafta til pensjonistane dei siste tre åra som urimeleg.

Etterlyser forklaring

Men Flåtten ber Ap forklare konsekvensane av sitt forslag betre, både for at andre parti skal kunne ta stilling til det, og for at pensjonistane skal få klårleik. Han er skeptisk til å forlate ordninga ein har i dag.

– Den har vore gunstig for pensjonistane i gode år. Det Ap foreslår, vil vere betre for pensjonistane i dårlegare år, men så veit vi jo at prognosane går på at lønnsveksten og tidene blir betre etter kvart, seier han.

– Med systemet til Ap må ein gjere nokre anslag på førehand. Om ein bommar med dei anslaga på éin pensjon, kan ein ikkje gjere det om igjen. Då vil pensjonen halde seg som han er. Du kan risikere at du då eigentleg betaler inn meir enn det du får tilbake, seier Flåtten.

