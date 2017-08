Høg laksepris gav høg avkasting for Norway Royal Salmon

Selskapet fekk eit resultat per kilo fisk på 30,17 kroner i andre kvartal. Driftsresultatet enda på 136 millionar kroner. Driftsresultat i same kvartal i fjor var 168 millionar kroner, men då var resultatet per kilo fisk 25,33 kroner.

– Årsaka til det gode kvartalsresultatet er høg laksepris og at Region Sør og salsverksemda leverte sterke resultat, seier konsernsjef Charles Høstlund i ei børsmelding.

Driftsinntektene enda på 1,2 milliardar kroner mot 994 millionar i same kvartal i fjor.

Totalt slakta Norway Royal Salmon 5.200 tonn sløgd laks i kvartalet. Det er planlagt å slakte 34.000 tonn i heile 2017, ein auke på 34 prosent frå 2016.

