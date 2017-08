UDI: For dårleg kontroll av Syria-flyktningar

Ifølgje Utlendingsdirektoratets (UDI) eiga gransking svikta det då dei skulle behandle dei mange asylsøknadene frå Syria-flyktningar i fjor. Det viser ein rapport som vart sendt departementet i vinter, men som tidlegare ikkje er blitt offentleggjort.

Av 25 stikkprøver vart det funne avvik i 14 saker som gjaldt syrarar, skriv Minerva.

I rapporten kjem det fram at informasjon frå politiet burde ha blitt følgt opp i asylintervju, utan at det vart gjort. «Dette gjeld informasjon som kunne ha hatt betyding for UDIs vurdering av søkjars identitet og sikkerheitsaspektet i saka», heiter det blant anna.

– Vi har sett grundig på sakene og funne at dei ikkje nødvendigvis ville fått eit anna utfall. Likevel tar vi resultatet av målinga på alvor. Det er sett i verk fleire tiltak for å hindre gjentaking, seier leiar i UDIs asylavdeling Hanne Marit Jendal til Minerva.

Kvalitetsmålarane konstaterer også at det manglar viktige opplysningar i fleire saker, som familieforbindelsar og om det er gjennomført språktest for å slå fast om søkaren er frå landet han eller ho har oppgitt.

Sidan 1. januar 2015 har 10.200 syrarar fått opphald i Noreg etter å ha søkt asyl. Dei 8.000 syrarane Stortinget vedtok å ta imot i treårsperioden 2015 til og med 2017, kjem i tillegg.

