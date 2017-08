Elev alvorleg brannskadd på skuletur

Ulykka skjedde måndag under ein skuletur for elevar på idrettslinja på Kristiansand katedralskole Gimle (KKG). Under bruk av stormkjøkken tok raudspriten fyr og guten kom til skade, skriv Fædrelandsvennen. Skadane skal ikkje ha vore livstruande.

Guten vart først frakta til sjukehuset i Kristiansand, men sidan overført til brannskadeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Onsdag morgon opplyste sjukehuset at guten er alvorleg skadd.

