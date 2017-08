Tryggleiken styrkt før historisk gullutstilling i Bergen

Utstillinga «Legender i gull» er sjeldan utanfor Bulgaria, men har vore i Paris, Moskva og Tokyo, og no også Bergen, etter omfattande tiltak på sikkerheitssida. Ifølgje Bryggens museum er dette den mest spektakulære utstillinga som besøkjer Noreg i år.

– Dette er heilt enorme verdiar. Vi har oppgradert låsesystem, vindauge og meir for å i det heile tatt få lov til å ta imot denne utstillinga her, seier marknadssjef Astrid M. Strømsnes til NTB.

Bymuseet har gjort store investeringar også i system for rask og sikker varsling, i tillegg til overvaking. Dei har også statleg garanti for utstillinga, med sterke krav til sikringsforholda.

Innbrot

Behovet for å oppgradere tryggleiken rundt kulturhistoriske skattar blei sørgeleg aktuell da tjuvar førre helg tok seg inn i Universitetsmuseet i Bergen. I omtrent halvannan time skal dei ha forsynt seg og kom unna med rundt 400 gjenstandar.

Museet har tatt sjølvkritikk for manglande sikring. Det var alarmar på utsida og i første til fjerde etasje. Via eit stillas kom tjuvane inn i sjuande etasje, som ikkje hadde alarmar. Det er no innført fleire element i sikringen, med lyssensorar, alarmar i femte og sjette etasje og fleire rom med installert alarm.

Også andre museum har tatt ein gjennomgang av eigen tryggleik den siste veka.

– Heile hendinga i Bergen er djupt tragisk på alle måtar, seier Håkon Glørstad, direktør for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo til Uniforum, og legg til at Historisk museum ved UiO har god sikring slik situasjonen er i dag.

Når fasaden på Historisk museum skal pussast opp neste år, vil det vere stillas i bildet i to år. Dermed må dei planleggje korleis bygget skal sikrast under oppussinga.

Sikkert NTNU

Ved NTNU Vitenskapsmuséet har direktøren vurdert kor utsette dei er for moglege innbrot.

– Vi har eit veldig bra sikringsopplegg der alle alarmar går når dei skal gå. Det var fleire uheldige omstende i Bergen, seier Reidar Andersen til Universitetsavisa.

I Bryggens Museum var alle dei uvurderlege gullskattane trygt i hus søndag etter samarbeid med transportselskap og politi. Så begynte arbeidet med å løfte dei uerstattelege gullgjenstandane ut av kassene, framleis med strenge sikkerheitstiltak rundt utpakking og plassering i montera. Alt skal på plass før utstillinga opnar 2. september.

