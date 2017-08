Aker Solutions kuttar inntil 140 stillingar i Tranby

Dei tilsette i bedrifta fekk den tunge beskjeden på eit møte torsdag ettermiddag. Krisa har tidlegare også ført til store nedskjeringar i Tranby, men då hovudsakleg innan engineering og blant kontortilsette, skriv Drammens Tidende.

– No misser inntil 140 tilsette som er i eller knytt til produksjonen, jobben, seier Arne Chr. Rødby, klubbleiar i verkstadklubben i Fellesforbundet ved Aker Solutions på Tranby.

Dei tilsette i produksjonen har hittil vore skåna frå nedbemanningar som følgje av oljenedturen, fordi selskapet har hatt langsiktige store ordrar. Men desse ordrane nærmar seg no slutten utan at bedrifta har fått inn nye og like omfattande bestillingar.

– Dette er noko vi har frykta ei stund, men vi håpa det skulle ordne seg, seier Rødby.

Klubben skal no i forhandlingar med leiinga for å sjå på moglegheiter for naturleg avgang, tidlegpensjon eller jobb i andre delar av konsernet.

