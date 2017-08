Listhaug vil utfordre menneskerettane ved å auke bruken av lukka mottak

Allereie i byrjinga av mai fastslo Listhaug overfor ABC Nyheter at partiet vil auke bruken av lukka mottak, i første omgang når det gjeld dei som ikkje har avklart identiteten og dei som skal sendast ut etter avslag på asylsøknaden.

I kjølvatnet av Barcelona-angrepet førre veke og terrorangrepa i Europa dei siste månadane tek Listhaug opp att dette i eit intervju med NRK, og seier no at menneskerettane for asylsøkarar må vike for å trygge befolkninga.

– Dette er personar, der deira liv ikkje betyr noko for dei. Dei drep seg sjølv og andre. Og i møtet med dette, meiner eg vi må ta i bruk nye verkemiddel. Eitt effektivt verkemiddel er i alle fall å sørgje for å ha kontroll på kven som oppheld seg i Noreg, seier Listhaug.

Akkurat no er det rundt 1.600 personar i norske asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden og som derfor skulle ha reist ut av landet. Frp og Listhaug vil fengsle desse menneska.

– Dei sit sjølv med nøkkelen til å kunne reise heim. I veldig mange tilfelle der vi ikkje får returnert folk, så er det fordi dei ikkje samarbeider med norske styresmakter. Derfor meiner eg det er på tide å sette foten ned og seie at vi har lukka mottak for dei som får avslag, seier Frp-statsråden.

– Eg meiner vi bør utfordre desse konvensjonane. Kanskje er først og fremst Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som er utfordrande i forhold til det enkelte lands moglegheit til å vareta eigne borgarar, meiner Listhaug.

I intervjuet med ABC Nyheter i mai minte ho om at Politiets utlendingsinternat på Trandum i Akershus er bygd ut i fleire omgangar og at det er sett ny rekord i talet på returar, ein politikk ho seier Frp skal føre vidare.

