Støre leder så vidt over Solberg i statsministermåling

Det er ein auke for Støre på 6 prosent sidan tilsvarande måling i fjor sommar, viser ei meiningsmåling Sentio Research har gjort for Nationen.

– Det er hyggeleg at eit fleirtal, og fleire enn for eitt år sidan seier dei vil ha meg som statsminister. Det viser at det er mange i Norge som ikkje støttar Erna Solbergs usosiale fordelingspolitikk, med store skattekutt til dei som har mest, skriv Ap-leiar Jonas Gahr Støre i ein e-post til Nationen.

Undersøkinga viser at 37 prosent av mennene vil ha Solberg som statsminister, 33 prosent av mennene vil ha Støre. Men berre 21 prosent av kvinnene vil ha Solberg som statsminister, 30 prosent av kvinnene føretrekkjer Støre.

– Erna Solberg er ein populær og folkekjær statsminister. Det har vore mange målingar i valkampen, og alt tyder på ein jamn valkampinnspurt. No ser vi at arbeidsløysa går ned og veksten går opp. Alle som ønsker Erna Solberg som statsminister, må stemme Høge, seier parlamentarisk leiar Trond Helleland.

På målinga i juni i fjor var det også 29 prosent som ville ha Solberg som statsminister.

På tredjeplass i målinga kjem Frp-leiar Siv Jensen, 6 prosent av dei spurde føretrekkjer henne som statsminister. Samtidig svarte 22 prosent «veit ikkje» på målinga.

