300.000 veljarar har forlate dei borgarlege partia på fire år

Det skriv VG, som samanliknar valresultatet ved stortingsvalet i 2013 med oppslutning for partia i meiningsmålinga avisa publiserte torsdag, og som InFact har utført.

Ifølgje berekningane til avisa har Høgre mista 130.500 veljarar. Framstegspartiet har eit fråfall på 122.641 veljarar. Det er vel å merke med ei oppslutning på 12 prosent for Frp i VGs måling, mot 13,8 prosent på gjennomsnittet av dei nasjonale målingane så langt i august som Poll of polls utarbeider. Også for Høgres del viste VG-målinga ei lågare oppslutning enn snittet, med høvesvis 22,2 prosent og 23,6 prosent.

Med utgangspunkt i VGs ferskaste måling har Ap mista dryge 91.000 veljarar sidan 2013-valet. VG målte Ap noko svakare enn august-gjennomsnittet.

Støttepartia Venstre og KrF har også måtta tole velgerflukt. Gitt VG-målinga har Venstre 47.000 færre veljarar med seg no enn i 2013, mens fråfallet for KrF er litt over 8.000. For desse partia var det berre marginale forskjellar mellom VGs måling og Poll of polls.

Dei andre partia er i framgang, og Senterpartiet er den klare vinnaren med 184.000 fleire veljarar. Dernest følgjer Raudt med 72.000 i pluss, følgt av SV som aukar med 70.000 og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) som har eit tilsig på 59.000. VG-målinga har alle desse partia noko høgare enn Poll of polls.

