Aspaker utnemnt som fylkesmann i Troms og Finnmark

Fylkesmannsembeta i Troms og Finnmark blir slått saman 1. januar 2019. Embetet som fylkesmann for dei to fylka blir etablert frå same tidspunkt.

Aspaker gjekk ut av regjeringa 20. desember i fjor. Då hadde ho vore EØS- og EU-minister i Erna Solbergs regjering sidan desember 2015. Før det var ho fiskeriminister.

Ho blei allereie i 2014 utnemnt til ny fylkesmann i Troms, men då opplyste Kommunal- og regionaldepartementet at ho tidlegast vil kunne starte opp etter at inneverande stortingsperiode er ferdig hausten 2017.

– På laget får vi med oss ei dyktig kvinne med brei og solid erfaring, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Aspaker blei valt inn på Stortinget i 2005 og har også blant anna vore politisk rådgivar i Utdannings- og forskingsdepartementet og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Ho er utdanna lærer.

Utnemninga gjeld for seks år.

