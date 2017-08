Resultatvekst for Polaris Media

Resultatet er høgare enn i same periode i fjor, då det låg på 23,6 millionar kroner. Driftsinntektene har falle frå 400 millionar kroner i fjor, til 386,5 millionar kroner i år. Dette kjem av blant anna av ein nedgang i annonseinntekter. I andre periode selde aviskonsernet annonsar for 164,9 millionar kroner – ein nedgang på 9 prosent. Annonseinntektene frå papir fall med 15 prosent, mens inntektene frå digitale annonsar auka med 4 prosent.

Polaris Media omfattar 34 mediehus, deriblant Adresseavisen, Harstad Tidende, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og fleire lokalaviser i Trøndelag, Nord-Noreg og på Nordvestlandet.

I tillegg aukar abonnementsinntektene frå 122 millionar kroner i andre kvartal i fjor til 128 millionar kroner i år.

– Det er viktig, og svært gledeleg, at mediehusa framleis lykkast med å auke talet på abonnentar gjennom 90 % vekst i abonnentar som berre kjøper digitale produkt. I andre kvartal har 18 av mediehusa vekst i talet på abonnentar samanlikna med same periode i fjor, seier konsernsjef Per Axel Koch.

Resultatet før skatt for konsernet var på 76,4 millionar kroner, mot 31,0 i same periode i fjor.

(©NPK)