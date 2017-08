Småbrukar må i fengsel for dyremishandling

Fengselsstraffa i Hedmarka tingrett er éin månad strengare enn det aktor la ned påstand om, skriv Hamar Arbeiderblad.

I alt hadde småbrukaren 33 dyr. Berre seks kyr og tre hestar overlevde og vart omplasserte. Fleire kyr og sauer døydde i fjøset eller måtte avlivast då Mattilsynet vart varsla og kom på kontroll.

Småbrukaren hadde betydelege personlege problem, og det var dette som var årsaka til at han mista kontrollen på dyrehaldet.

– Etter det synet rettens har er forholda han no blir dømt for, og risikoen for nye psykiske tilbakefall, ikkje i samsvar med at han har ansvar for velferda til gardsdyr, skriv tingretten i dommen.

Mannen får derimot lov til å stelle og omgåast dyr saman med andre menneske.

