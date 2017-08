Ti kommunar har framleis reservasjonslegar

Helsetilsynet og fylkesmennene har kartlagt kommunane i Noreg for å avdekkje om det framleis finst fastlegar som ikkje retter seg etter påbodet som tredde i kraft 1. januar 2015: Ingen fastlegar kan nekte å vise gravide til abort, skriv Vårt Land.

Den ferske kartlegninga viser at dei aller fleste kommunar etterlever innstrammingane. Men rapporten avdekkjer også at ti kommunar framleis har legar som reserverer seg mot den lovpålagde tenesta. Desse kommunane blir no følgt ekstra tett opp.

– Sjølv om det er mogleg å vende seg direkte til sjukehus, vil nokre likevel gå til legen og dei skal ikkje møte ein lege som nektar å vise til sjølvbestemt abort. Det er rett og slett ikkje godt nok, og no må Bent Høie rydde opp i dette, seier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til Vårt Land.

– Kommunar som framleis har fastlegar som reserverer seg vil bli følgt opp gjennom tilsyn av fylkesmannen, skriv Helsetilsynet og fylkesmennene.

I september 2013 fekk fastlegar reservasjonsrett som følgje av samarbeidsavtalen mellom Høgre, Framstegspartiet og KrF. I mai 2014 blei reservasjonsretten fjerna igjen, etter ein avtale mellom Solberg-regjeringa og KrF.

