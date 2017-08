Økonomiprofessor langar ut mot kritikarar av utanlandske forskarar i Noreg

Moene stiller seg undrande til kritikken mot internasjonaliseringa, og seier til Uniforum at han er imot at det blir stilt krav om norsk fødselsattest og bunad for å bli tilsett som forskar ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Nokre gonger liknar dette meir på Donald Trumps klappjakt på Barack Obama for å avsløre at fødselsattesten hans ikkje er amerikansk, men kenyansk, seier han litt provokatorisk.

– Kva er det som er så spesielt norsk at dei som ikkje er fødde her ikkje kan gjere oppgåvene? Er det noko kritikarane veit som vi andre ikkje ser? Eller, kan det vere at ein ser meir negativt på internasjonaliseringa i dei miljøa der ein ikkje har hatt så mykje av den før? Dessutan er ein vel ikkje utlending livet ut, sjølv om ein er fødd ein annan stad?

Moene reagerer også på at kritikarar i mykje større grad enn støttespelarar har fått ytre seg i media.

– Eg trur at det er eit fleirtal som er positive både blant forskarar og studentar, seier han.

