Nettavisa Resett lansert måndag

Med startkapital frå milliardærane Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen skal Helge Lurås drive Resett, det nyaste tilskotet til den norske mediefloraen.

– Det skal bli ei plattform for realistisk debatt, også mellom folk som er ueinige. Vi håper at også dei som er kritiske til det dei trur vi er, ønsker å vere med i debatten, sa redaktør Lurås nyleg i eit intervju med Medier24. Han seier det er bra for samfunnsdebatten med eit alternativ som han meiner kan bidra til å auke mangfaldet og vere eit supplement til dei etablerte aktørane.

– Resett skal ikkje vere eit uromoment for å skape masse støy og bråk. Vi skal gjere ein god jobb og levere kvalitet, legger han til.

Stor trafikk førte til kapasitetsproblem og nokre tekniske utfordringar heilt i starten. Dermed tok det nokre timar før nettstaden kunne levere innhaldet til lesarane, men gjennom natt til tysdag, så Resett ut til å fungere smidig.

