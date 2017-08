Oslo Børs fell vidare

Omsetnaden auka likevel til 4,17 milliardar kroner, som er 1,5 milliardar meir enn måndag.

Dei fleste av dei mest omsette selskapa måndag fall i verdi. Statoil som var mest omsett, fall 1 prosent. Yara vart taparen med eit fall på 2,4 prosent, følgt av Golden Ocean Group som fell 2,3 prosent. Oppdrettsselskapet Bakkafrost fall 1,9 prosent.

Vinnarane var DNO som auka 2,6 prosent etter å ha toppa omsetningslista måndag. Tysdag er selskapet nede på fjerdeplass på lista med ei omsetning på 305 millionar kroner. XXL aukar med 2,8 prosent, men er berre omsett for 50 millionar kroner.

Dei tonegivande børsane i Europa fall alle markert. CAC 40 i Paris fall ein prosent. DAX 30 i Frankfurt fall med 1,6 prosent og FTSE 100 i London gjekk ned 0,9 prosent.

Oljeprisen styrkte seg noko tysdag og har fleire gonger vore over 52 dollar fatet. Ved børsslutt vart eit fat nordsjøolje omsett for 51,8 dollar på spotmarknaden. Amerikansk lettolje vart omsett for 48,3 dollar fatet.

(©NPK)