Ventetida ved sjukehusa går ned

Dei siste fire åra har ventetida gått ned med 13 dagar, ifølgje Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet viser til ein målemetode kalla «tid til tenestestart» som angir tida frå tilvisinga er mottatt på sjukehuset til det er gjennomført utgreiings- eller behandlingsprosedyre for pasienten.

Indikatoren supplerer det ordinære målet for gjennomsnittleg ventetid til oppstart for helsehjelp, som har vist ein reduksjon på 18 dagar dei fire siste åra, opplyser departementet.

– Eg er godt fornøgd med at sjukehuspasientane ventar endå kortare før dei får behandling enn før. Nokre har hevda at pasientane blir sett på vent etter det første besøket hos sjukehuslegen. Dei nye tala viser at det ikkje stemmer, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

I dei fire første månadane i 2013 var ventetida for tenestestart 73 dagar. I 2014 var den på 68 dagar, i 2015 var den på 68 dagar, i 2016 var den på 64 dagar, mens den i 2017 altså var på 60 dagar.

