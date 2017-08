Finansministeren vil utvide overgangsordninga for aksjesparekonto

Finansminister Siv Jensen (Frp) seier ho er glad for at ordninga no er oppe og går.

– Aksjesparekonto gjer det både enklare og meir gunstig for privatpersonar å spare i aksjar og aksjefond. Aksjesparing blir meir tilgjengeleg for småspararar, og dermed også eit meir reelt sparealternativ for mange. Ein viktig faktor er at gevinstar ikkje blir skattlagde før pengane blir tekne ut av kontoen, seier ho i ein e-post til NTB.

Hensikta med ordninga er å stimulere til auka privat aksjesparing, i tillegg til å gje insentiv til småspararar om å auke eigarskapen i norske bedrifter.

For å lette overgangen til aksjesparekonto, har regjeringa innført ei overgangsordning der ein kan flytte eksisterande aksjar og fondsdelar til kontoen utan at det utløyser gevinstskattlegging.

Overgangsordninga skulle i utgangspunktet gjelde ut 2017, men etter å ha fått tilbakemeldingar om at tre månader var eit for kort vindauge, har Jensen avgjort å utvide ho.

– I statsbudsjettet som blir lagt fram 12. oktober vil eg difor foreslå for Stortinget at overgangsvindauget utvidast til ut 2018. Det vil leggje enda betre til rette for at privatpersonar kan omfordele sparemiddel som er plasserte i aksjar og verdipapirfond, seier finansministeren.

(©NPK)