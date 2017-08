Over 400.000 har førehandsstemt

I Oslo har 78.450 veljarar gitt frå seg stemme, det er 17,1 prosent av dei rundt 458.000 veljarane som har stemmerett i hovudstaden. Dette er vel 3.000 fleire stemmer enn til same tid for fire år sidan. Samtidig er det blitt rundt 24.000 fleire med stemmerett i Oslo i år samanlikna med 2013.

Færrast har stemt i Sogn og Fjordane. Her har berre 7,6 prosent av veljarane gått til urnene så langt i førehandsstemmeperioden.

Førehandsstemmeperioden varer til og med fredag 8. september, så veljarane har vel ei veke igjen. Ved valet i 2013 valde 855.000 veljarar å førehandsstemme.

Til saman har 3.756.400 personar stemmerett ved stortingsvalet 11. september. Det er 112.000 fleire enn for fire år sidan. 40 prosent av auken er veljarar med innvandrarbakgrunn. Talet på førstegongsveljarar i år er det same som for fire år sidan, 248.500 personar.

