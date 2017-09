Åkrafjordtunnelen opna att

Ulykka skjedde 4 kilometer inn i den 7,4 kilometer lange tunnelen rundt klokka 8.30 fredag morgon.

I og med at sprengstoff og fenghetter vart oppbevart i nærleiken av kvarandre, var det «ein viss eksplosjonsfare», opplyste operasjonsleiar Nina Fagerland i Vest politidistrikt.

Tunnelen vart evakuert, og ekspertar vart tilkalla.

Først klokka 16.46 kunne Vegtrafikksentralen opplyse om at tunnelen var opna for ferdsel igjen etter at oppryddingsarbeidet var over.

Velten skjedde då enten hengaren eller varebilen trefte fjellveggen. Sjåføren fekk kuttskadar og vart frakta til sjukehus.