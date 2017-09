Aller Media med tilbod om sluttpakker til dei over 60 år

Tilbodet har gått til alle tilsette som fyller 60 i år – eller som er eldre enn det.

– Dette heilt frivillig, og ikkje noko ønske om å bli kvitt nokon, seier konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media til Medier24.

Konsernsjefen seier at han ikkje har noka meining om kor mange som eventuelt vil ta imot tilbodet. Pakkene inneheld ei etterlønn på eitt år, bekreftar klubbleiar Rønnaug Jarlsbo i Dagbladet, som er den største klubben i Aller Media.

– Tilbodet er på eitt års etterlønn og kravet er at dei går av ved fylte 62 år. Tilbodet kom for to vekers tid sidan og vi og leiinga informerte om sluttpakkene til dei tilsette, seier Jarlsbo til Medier24.

Dei som vel å ta sluttpakke, beheld sine AFP-rettar og kan gå av ved fylte 62 år.

