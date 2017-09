Joshua French utskriven frå sjukehus

– Han har det etter forholda bra og blei skriven ut for tre veker sidan. Han er glad for å vere ute, får vere med familien og seier sjølv han trivst godt, seier Frenchs advokat Marius Graasvold til NTB.

Det var Radio Norge som først melde nyheita om at French var utskriven frå sjukehus. Der har han vore halden i isolat til behandling sidan returen frå Kongo.

French blei lauslaten 17. mai i år etter åtte år i militært fengsel i Kongo. Straks lauslatinga var eit faktum, blei han frakta til Noreg saman med UDs spesialutsending Arild Øyen. Med ein gong han kom til Noreg blei French overført til sjukehus og isolat.

– Sjølv om han no er utskriven, har både han og familien framleis behov for ro, seier Graasvold.

Praktiske ting

Advokaten blei først engasjert for å handtere ei planlagt bok French og meddømte Tjostolv Moland skulle skrive om hendingane i det afrikanske landet. Då Moland døydde i fengselscella i 2013 blei Graasvold i staden strafferettsleg rådgivar då French på tvilsamt grunnlag blei tiltalt for å ha drepe kameraten. Graasvold hjelper framleis French etter at han er kommen heim, men advokaten vil ikkje kommentere om French på nytt jobbar med ei bok.

– No er det mange praktiske ting som opptar Joshua. Han skal tilbake til samfunnet og alt frå bankkort til pass må skaffast, seier advokaten.

Graasvold legg til at det lange fengselsopphaldet og påkjenningane gjennom mange år framleis pregar 35-åringen.

– Vi vil gjerne at han ein dag skal fortelje si historie med eigne ord, men tida er enno ikkje inne for det, seier advokaten.

Overført

Joshua French blei saman med kameraten Tjostolv Moland arrestert i Kongo i mai 2009 etter at sjåføren deira blei funnen drepe. Året etter blei dei dømde til døden for spionasje, ulovleg våpeninnehaving, drapsforsøk, væpna ran og for å ha danna eit kriminelt forbund. Begge nekta straffskyld. Berre Moland blei dømt for sjølve drapet. I håp om å få fortgang i soningsoverføring til Noreg, valde dei å ikkje anke dommen.

Moland blei funnen død på cella han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa i 2013, og eit halvt år seinare blei French dømt før å ha drepe kameraten.

Statsminister Erna Solberg stadfesta 17. mai at French same dag var blitt overført til Noreg. Utanriksminister Børge Brende sa då at det ikkje er snakk om ei benåding eller ei soningsoverføring, men at French blei overført på humanitært grunnlag.

