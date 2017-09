Solberg: No blir det skapt mange nye arbeidsplassar

Det er niande månaden på rad at arbeidsløysa går ned, skriv Nav i august-rapporten sin. Bruttoarbeidsløysa, som òg inkluderer arbeidssøkarar som deltar i Nav-tiltak, minka med 9.300 personar og utgjer no 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Statsminister Erna Solberg (H) seier det er gledeleg at arbeidsløysa fell enno meir.

– Særleg gledeleg er det at arbeidsløysa no òg går ned blant dei unge. Det blir skapt mykje nytt og mange nye jobbar i Noreg no, seier Erna Solberg.

Statsministeren seier tala viser at politikken til regjeringa har fungert.

– Det er nok ei understreking av at det biletet Arbeidarpartiet har teikna av norsk økonomi og politikken til regjeringa, ikkje stemmer.

Solberg seier til NTB at nedgangen er sterkare enn det dei venta før sommaren.

– Men vi har gjennom nasjonalrekneskapstala sett at veksten er sterk i den norske økonomien, seier statsministeren.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Noreg auka med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølgje sesongjusterte tal frå Statistisk sentralbyrå i august.

– Kjem til å falle meir

– August er den niande månaden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsløysa. Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi ventar at arbeidsløysa held fram med å gå litt ned framover, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i ei pressemelding.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) seier at arbeidsmarknaden betrar seg raskt.

– Arbeidsløysetoppen etter oljeprissjokket er definitivt bak oss, og den positive utviklinga vi har hatt på arbeidsmarknaden gjennom 2017, held fram, seier Hauglie.

Fleire ledige jobbar

Ho seier at arbeidsløysa går ned over praktisk talt heile landet og i nesten alle bransjar.

– Og som statsministeren seier: Det er særleg gledeleg at arbeidsløysa går ned blant dei unge. Nedgangen er på ikkje mindre enn 18 prosent, og det skal vi gle oss over alle saman, seier Hauglie.

– Vi ser òg at det blir meldt inn fleire ledige stillingar til Nav, vi ser at permisjonane er halverte, og dette betyr at fleire kjem ut i jobb, seier Hauglie.

Arbeids- og sosialministeren seier at sjølv om arbeidsløysetala er gode, så veit dei at det er mange som står utanfor arbeidslivet, som blant anna tar imot helserelaterte ytingar, deriblant mange unge.

– Mitt mål er å få enda fleire av dei inn i arbeidslivet, fordi vi veit at jobb hadde vore helsefremjande for dei. Der har vi framleis ein stor jobb å gjere, seier Hauglie til NTB. Ho seier jobbskaping først og fremst er måten å få fleire unge ut i arbeidslivet på, men at dei blant anna òg må sørgje for tettare oppfølging.

– Som venta

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets seier nedgangen er heilt som venta.

– Justert for vanlege sesongeffektar fall talet på registrerte heilt ledige med 1.387 personar, mens ledige inklusive personar på arbeidsmarknadstiltak minka med 1.156, seier Aamdal.

Han seier at det over det siste året har vore ein liten oppgang i talet på personar som har gått ledige over 78 veker, mens talet på korttidsledige har gått ned.

Fakta om arbeidsløysa

* AKU-arbeidsløysa er talet på arbeidsledige basert på arbeidskraftundersøkinga til Statistisk sentralbyrå (AKU) og speglar av kor mange som reknar seg som arbeidsledige. Tala kan til dømes inkludere personar som studerer eller er på tiltak.

* Nav-arbeidsløysa er talet på registrerte arbeidsledige hos Nav og omfattar alle som søkjer inntektsgivande arbeid og har meldt seg som arbeidssøkar eller fornya meldinga dei to siste vekene.

* Vanlegvis er AKU-arbeidsløysa større enn Nav-arbeidsløysa, fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikkje registrerer seg hos Nav.

(Kjelder: Nav og SSB)

