«Vinnarskallen» Støre vil ikkje snakke om tap

Støyen frå helikoptera som frakter Ap-leiaren og koppelet med pressefolk som følgjer han, er nær ved å overdøyve Støre. Men bodskapen under ekspressturneen måndag på Vestlandet er ikkje til å misforstå:

– Eg har ein vinnarskalle, seier Støre til NTB.

– Men vinnarskallar blir ofte sure når dei taper. Er du ein dårleg taper?

– Eg har ikkje tenkt å tape. Så den problemstillinga har eg ikkje gått særleg inn i. Det er berre éi måling som tel, nemleg valet den 11. september, seier han.

Hundredagarsplan

Ei veke før valdagen sette Ap-leiaren kursen mot Vestlandet. Med fly og helikopter vart det skulebesøk i Kristiansund, plastrydding i Florø, byggeplassbesøk på Sotra, bondebesøk på Bryne og sofasamtale med Gro Harlem Brundtland i Stavanger.

– Den siste veka i ein valkamp er den mest levande, seier Støre, som i Aftenposten same dag kunne presentere planen sin for dei 100 første dagane i regjering.

Han avviser at planen vart klekt ut i eit forsøk på å komme på offensiven etter ei rekke svake målingar.

– Det er første gong vi gjer noko slikt, men vi ville vise veljarane at dei vil sjå ein forskjell frå dag 1 med ei ny regjering, seier Støre til NTB.

Alvor

Ap-leiaren er hardt pressa i ein valkamp som har sett partiet falle til ei oppslutning på godt under 30 prosent. Underlagstala til partiet viser at mange av Aps 2013-veljarar sit på gjerdet, og det er desse Støre no aktar å mobilisere.

– Vi veit at valkampar påverkar folk. Opp mot éin million veljarar har ikkje bestemt seg. For meg seier dette at moglegheitene er store, seier Støre.

På spørsmål om kva som forklarer Aps fall, viser Ap-leiaren til verda utanfor.

– Rundt i Europa kjem det proteststemmer. Dei søkjer ofte mot einsaksparti. Det skjer til ei viss grad også i Noreg. Men når det nærmar seg valdagen, så må folk gjere seg opp ei meining om kven som skal ha ansvaret for heilskapen i ei krevjande tid, seier han.

Ti løfter

Midlar til 3.000 lærarar frå 1. til 4. trinn i perioden er blant dei ti prioriterte oppgåvene i Aps hundredagarsplan. Budsjettmidlar til 1.000 lærarar skal komme allereie neste år.

– Fleire lærarar i småskulen og styrkt skulehelseteneste skal hindre fråfall, sa Støre då han måndag morgon innleidde maratondagen på Vestlandet med eit besøk på Allanengen skole i Kristiansund.

3 milliardar kroner meir til sjukehusa i 2018, auka fedrekvote, fjerning av den utvida tilgangen til mellombelse tilsetjingar i tillegg til styrkt norskopplæring for asylsøkjarar i mottak er blant andre løfter i planen.

