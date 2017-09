Auka skatteinngang gir kommunane meir å rutte med

Tal frå Kommunaldepartementet måndag viser at realveksten i åra 2005-2013, då dei raudgrøne styrte landet, i snitt låg på 1,8 prosent, eller 0,6 prosent per innbyggjar. I åra 2009 til 2013 var veksten på 1,5 prosent, eller 0,2 prosent per innbyggjar.

Under Høgre/Frp-regjeringa dei siste fire åra har derimot realveksten i dei frie inntektene i kommunesektoren i gjennomsnitt lege på 1,9 prosent, 0,9 prosent per innbyggjar.

– For 2017 er det lagt til grunn at ny informasjon om skatteinngangen tyder på at skatteinntektene til kommunesektoren blir 4 milliardar kroner høgare enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett, heiter det i eit skriftleg svar frå kommunalminister Jan Tore Sanner (H) måndag.

