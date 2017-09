Solberg: – Skulevalet blei krevjande på grunn av fråværsgrensa

Høgre blei nest største parti med ei oppslutning på 15,1 prosent i årets skuleval. Det er derimot ned 1,2 prosentpoeng sidan skulevalet i 2015, og ned heile 13,1 prosentpoeng frå skulevalet i forkant av førre stortingsval.

– Eg er stolt over Unge Høgres innsats i dette skulevalet. Vi har ein liten nedgang frå 2015, og dei fire partia på borgarleg side er om lag på same nivå, seier Solberg.

Til saman fekk dei borgarlege samarbeidspartia 36 prosent av stemmene frå skulevalet i år, marginalt ned frå 36,8 prosent i 2015.

Fallet er derimot dramatisk frå skulevalet 2013, då Høgre fekk 28,2 prosent og dei borgarlege gjorde eit brakval med 53,3 prosent til saman.

– Vi veit at skulevalet blei krevjande for Unge Høgre på grunn av fråværsgrensa som er langt meir populær blant foreldra enn elevane. Vi har merkt oss at Arbeidarpartiet i skulevala har lovd å reversere fråværsgrensa, seier Solberg.

