Sp: – Ungdom vil ha tenester nær folk 

– Dette viser at kampen vår for tenester nær folk har gjenklang hos ungdommen i landet. Mange er einige med oss i at grunnleggjande tenester som politi, sjukehus og forsvar, skal utviklast, ikkje avviklast, seier Arnstad.

Sp fekk støtte frå 5,7 prosent av skuleveljarane i 2015 og 4,2 prosent to år tidlegare.

