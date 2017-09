Vedum med pendlargaranti

– Dersom vi kjem i regjering, skal vi sørgje for å gi pendlarane 7.000 kroner meir i skattefrådrag – i vårt første budsjett, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Vi må bruke skattesystemet til å jamne ut sosiale og geografiske forskjellar, seier Sp-leiaren. Trass i at regjeringa auka pendlarfrådraget i fjor, er det totalt sett blitt redusert sidan den raudgrøne regjeringa vart kasta for fire år sidan.

– Pendlarane skal få tilbake det dei har tapt under dagens regjering. Og det skal skje med ei einaste gong, seier Vedum.

Halv milliard

Dei siste fire åra er botnfrådraget for pendlarar auka frå 13.950 kroner til 22.000 kroner. Senterpartiet lovar no å kutte botnfrådraget til 15.000.

– Med dette grepet får pendlarane 7000 kroner meir i frådrag, seier Vedum.

I tillegg vil partiet auke kronegodtgjersla frå 1,56 til 1,60 kroner per kilometer, for reiser inntil 50.000 km. I det alternative budsjettet for 2017 låg 550 millionar kroner inne til pendlarane samla sett.

Færre får frådrag

Mens 435.000 fekk pendlarfrådrag i 2013, var det tilsvarande talet 273.000 i 2016 – ein nedgang på meir enn 37 prosent, viser tal Senterpartiet har henta inn.

– En som pendlar 72 kilometer kvar veg vil med Senterpartiets forslag få i overkant av 8.000 kroner meir i frådrag. Auka kilometersats saman med kuttet i botnfrådraget vil gi mange pendlarar eit økonomisk løft, seier Vedum.

Sysselsetting

Sp-leiaren meiner pendlarfrådraget ikkje berre er viktig for den enkelte, men også for sysselsettinga.

– Det er ein klar fordel at folk er villige til å reise når arbeidsmarknaden er trong. Det skal lønne seg å jobbe også når ein bur eit stykke unna arbeidsplassen, seier Vedum.

Han meiner reisefrådraget ikkje berre tener den enkelte, men også samfunnet som heilskap, ved at ein får utnytta arbeidskrafta i heile landet betre.

