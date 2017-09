Medietilsynet ønsker tips om lovbrot på valdagen

Etter kommune- og fylkestingsvalet i 2015 fekk NRK eit gebyr på 300.000 kroner for å ha vore for tidleg ute med ein prognose. Dersom det same skulle skje igjen, ønsker Medietilsynet å bli varsla av observante lesarar og sjåarar.

– Medietilsynet har oppretta ei teneste der du kan sende oss ein e-post om du meiner det blir offentleggjort valresultat eller målingar i strid med lova, skriv Medietilsynet i ein pressemelding.

Forbodet gjeld så lenge valet går føre seg, altså både førstkommande søndag og måndag. I tillegg til eposttenesta kjem Medietilsynet til å ha tilsette på jobb begge dagane som skal følgje med på nettstadar og TV-sendingar.

Forbodet gjeld ikkje offentleggjering av meiningsmålingar som er laga før valdagane, men det kan for eksempel omfatte spørjeundersøkingar på nett der folk oppgir kva for eit parti dei stemmer på.

– Føremålet med forbodet er å hindre at veljarane blir påverka mens stemmegjevinga går føre seg, og eit ønske om å sikre ei roleg og verdig gjennomføring av valet. Forbodet gjeld alle, opplyser Medietilsynet.

