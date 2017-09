Meteorologane åtvarar om store nedbørsmengder i fire fylke fredag

Det ligg an til å bli lokalt store nedbørsmengder, særleg i indre strøk, og det kan komme opptil 50–70 millimeter på 24 timar og 40–60 millimeter på tolv timar. Dei største nedbørsmengdene er venta fredag ettermiddag.

– Nedbøren som kjem fredag, svarar til ein halv månads nedbør. Eg ville ikkje tatt med meg paraply om eg skulle ut, men heller støvlar og regntøy, seier meteorolog Bjart Eriksen til NRK.

Han seier det kraftige nedbørsområdet først kjem inn over Agder-fylka, for deretter å bevege seg vidare mot Telemark og Vestfold utover fredagen. Det er særleg dei kraftige byene som vil gi dei største nedbørsmengdene.

– Det er fare for overvatn i tettbygde område, lokale flaumar, bekke- og elveløpsendringar, jord- og flaumskred der nedbøren kjem, skriv Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt flaumvarsel.

Det blir samtidig peikt på at ein må vurdere behovet for førebyggjande tiltak, og at beredskapsaktørar skal vurdere kontinuerleg behovet for beredskap.

