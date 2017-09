Overlevde helikopterstyrt – gir milliongåve til Redningsselskapet

Tre menn hamna i sjøen etter at eit helikopter styrta då det skulle lande på yachten Bacarella utanfor Bergen. Ein av dei var David Tang (56), som fekk livreddande hjelp om bord på ei redningsskøyte som tilfeldigvis var i nærleiken.

Torsdag kunne den London-busette kinesiske advokaten kunngjere at han saman med piloten og den andre passasjeren har bestemt å donere 2,8 millionar kroner til Redningsselskapet, ifølgje Bergens Tidende.

Nyheita kom då Tang gjesta ein traumekonferanse i Førde for å fortelje om sine opplevingar.

– Eg er her i dag for å snakke til dykk om å overleve eit helikopterkrasj. Eg vil dele med dykk mi oppleving av å vere død. Eg er ein eks-død mann. Hjartet mitt stoppa tre gonger, sa Tang.

Tang hamna i vatnet etter helikopterstyrten og vart raskt svært dårleg etter å ha svelgt flybensin og pusta inn eksosgass. Redningsselskapet var tilfeldigvis berre eit par minutt unna og fekk gitt han livreddande hjelp. Advokaten låg i koma på Haukeland sjukehus i fem dagar. Etter 16 dagar kunne han reise heim til London.

Dei to andre som står bak gåva, er piloten Quentin Smith og eigaren av yachten, Charles Chan. Kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet seier at dei er svært glade for gåva.

